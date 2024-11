Tragedia a Campolongo, 49enne muore schiacciato da una macchina agricola Inutili i soccorsi, indagini in corso da parte dei carabinieri

A pochi giorni dall'incidente sul lavoro avvenuto a Montecorvino Pugliano e che ha provocato il ferimento di un 61enne (l'uomo ha perso una gamba ed è ricoverato in gravi condizioni al "Ruggi"), nel pomeriggio si è verificato un incidente mortale a Campolongo, nel comune di Eboli. Ad avere la peggio è stato un indiano di 49enne che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da una macchina agricola. I sanitari del Vopi, intervenuti con un'ambulanza ed un'auto medica, al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.