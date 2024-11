Scoperto dalla Polizia il garage dove si smontavano le auto rubate Sequestrati gli attrezzi per asportare la componentistica e schermare il segnale gps

Il commissariato di Cava de' Tirreni ha scoperto un garaghe utilizzato come centrale di smontaggio delle auto rubate. Gli agenti hanno individuato un veicolo di lusso già in parte smontato, sottratto nei giorni scorsi in provincia di Napoli.

Gli investigatori hanno sequestrato tutti gli attrezzi utilizzati per asportare la componentistica e uno strumento elettronico capace di annullare i segnali gps delle vetture.

Il proprietario dell'area è stato denunciato con l'accusa di riciclaggio.