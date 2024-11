Omicidio Vassallo: oggi ex brigadiere dal gip, Cagnazzo resta in ospedale Cioffi ascoltato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

Si terrà oggi l'interrogatorio di garanzia di Lazzaro Cioffi, ex brigadiere dei Carabinieri tra gli arrestati per l'omicidio di Angelo Vassallo, "sindaco pescatore" di Pollica ucciso il 5 settembre 2010. Cioffi, difeso dagli avvocati Giuseppe Stellato e Luigi Liguori, è accusato di concorso in omicidio con l'aggravante mafiosa insieme al colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Romolo Ridosso, esponente del clan Ridosso-Loreto di Scafati e collaboratore di giustizia.

Cioffi sarà ascoltato dal gip nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove sta scontando una condanna per concorso esterno in traffico di droga. Sabato è stata la volta di Cagnazzo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cagnazzo, difeso dall'avvocato Ilaria Criscuolo, è ricoverato in ospedale a causa di problemi cardiologici pregressi, per i quali in estate è stato anche ricoverato alcuni giorni in terapia intensiva. All'atto della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, alla luce delle sue patologie, il magistrato ha disposto il ricovero in ospedale in stato di detenzione. Nei prossimi giorni l'avvocato Criscuolo presenterà ricorso al Tribunale del Riesame. Sempre sabato scorso ha risposto al magistrato il 59enne Giuseppe Cipriano, assistito dall'avvocato Giovanni Annunziata. L'imprenditore ha respinto le accuse sostenendo la sua estraneità ai fatti contestati.