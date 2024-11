Castellabate: svolta nel delitto di Silvia Nowak, indagato il compagno Il 62enne si è sempre dichiarato estraneo ai fatti

Svolta nelle indagini sull’omicidio della 53enne Silvia Nowak, la donna tedesca trovata cadavere e semi carbonizzata il 18 ottobre scorso a Ogliastro Marina, nei pressi della sua abitazione, dopo giorni di ricerche.

La Procura di Vallo della Lucania ha iscritto nel registro degli indagati il compagno della vittima. Il 62enne si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, è stato proprio lui a lanciare l'allarme quando la compagna è scomparsa. Sentito dagli inquirenti aveva ribadito che al momento della sparizione della donna stesse dormendo all’esterno della villetta, come testimonierebbe anche un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Intanto in queste ore la salma di Silvia Nowak è stata liberata e riconsegnata alla famiglia per i funerali.