Altro furto per Marzullo, i ladri si schiantano contro l'auto del figlio L'imprenditore salernitano: "Il Prefetto schieri l'Esercito in strada"

A pochi giorni dalla sua denuncia pubblica, l’imprenditore salernitano Pasquale Marzullo questa notte subisce un nuovo furto. L’episodio è avvenuto in via Santa Lucia a Battipaglia e ancora una volta i malviventi, sempre la stessa banda a bordo di un’Audi rossa, si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale distruggendo quanto capitato loro a tiro. Ad un certo punto è suonato l’allarme: Marzullo era in strada con i figli, impegnato in una ronda notturna a tutela delle sue attività e proprio il figlio, a bordo della Jeep, si è diretto verso il supermercato in questione ma si è scontrato con l’auto dei malviventi.

“Sono pronto a chiudere tutte le mie attività. La vita dei miei figli e la mia vale più di ogni lavoro, non sono più disposto a metterci in pericolo e a sostituirci alle forze dell’ordine che hanno il compito di controllare e salvaguardare il territorio. Ha dell’incredibile quanto sta accadendo in queste settimane. Mio figlio ha rischiato la vita per tutelare le attività commerciali di famiglia. Non ho più parole per esprimere il mio sdegno, la mia delusione ma anche la paura che sto provando in questi giorni”, ha dichiarato l’imprenditore salernitano. “Mi aspettavo un intervento concreto da parte delle forze dell’ordine dopo quanto accaduto, ma nulla è cambiato. Mi chiedo: cosa bisogna attendere prima di vedere l’esercito in strada? Vorrei che fosse chiaro un concetto: i miei figli mettono a rischio la loro vita per tutelare i nostri supermercati. Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, solo per miracolo mio figlio ne è uscito illeso”, ha poi aggiunto Marzullo che rilancia l’appello al prefetto di Salerno ad utilizzare i militari in strada, a tutela della sicurezza cittadina.