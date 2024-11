Casa Manzo, ladri in azione: i residenti si organizzano per la vigilanza privata Rioni collinari presi di mira dai malviventi: il comitato invoca più controlli

Ancora abitazioni private nel mirino dei malviventi a Salerno: gli ultimi raid hanno interessato i rioni collinari, ed in particolare Casa Manzo.

Nelle immagini di videosorveglianza si intravedono i banditi che si introducono all'interno di un'abitazione: è solo l'ultimo di una serie di assalti che preoccupano non poco i residenti del quartiere.

Il comitato di Casa Manzo (che comprende anche i residenti di Brignano e via Panoramica) chiede maggiori controlli e, soprattutto, l'installazione di telecamere in zona. I cittadini si sono attrezzati con gruppi whatsapp e vigilanza privata, per segnalare auto e presenze sospette in tempo reale e lanciare l'allarme.