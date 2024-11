Incidente sul lavoro a Montecorvino Pugliano: muore il 61enne Gennaro Buono Dopo nove giorni di lotta in ospedale il suo cuore ha smesso di battere.

Non ce l'ha fatta Gennaro Buono, l'operaio 61enne che lo scorso 6 novembre era rimastro gravemente ferito in un'azienda metalmeccanica di Montecorvino Pugliano. Ricoverato in condizioni gravissime al "Ruggi", il suo cuore ha smesso di battere oggi. I medici avevano fatto di tutto per strapparlo alla morte, amputando anche una gamba all'operaio, ma le ferite riportate nell'incidente sul lavoro sono risultate troppo gravi. Il 61enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato risucchiato da un macchinario, riportando gravissime lesioni. Sul caso indagano i carabinieri

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Alessandro Chiola. "Oggi è un giorno di grande dolore per Montecorvino Pugliano. Dopo giorni di lotta intensa, il nostro concittadino Gennaro Buono, rimasto gravemente ferito in un tragico incidente sul lavoro, ci ha lasciati. Una notizia che spezza il cuore e ci ricorda, ancora una volta, quanto sia preziosa e fragile la vita. Gennaro ha combattuto con tutte le sue forze, ma purtroppo non ce l’ha fatta. In questo momento di profonda tristezza, il mio pensiero e quello di tutta l’Amministrazione comunale va alla sua famiglia, che ha affrontato questi giorni con coraggio e speranza. Come sindaco e come persona, voglio esprimere la mia vicinanza e il mio più sincero cordoglio ai suoi cari. Tutta la comunità si stringe a voi in questo dolore immenso. Riposa in pace, caro Gennaro", il messaggio di cordoglio del primo cittadino.