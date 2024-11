Torchiara, fiamme in un'abitazione: paura per una famiglia con tre bimbi piccoli Le fiamme potrebbero essere state provocate da un malfunzionamento delle luci di Natale

Domenica di terrore per una famiglia residente a Torchiara, nel Cilento. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un incendio nella loro abitazione, all'interno della quale c'erano anche tre bambini piccoli. Il rogo potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento delle luci dell'albero di Natale. Fortunatamente gli occupanti sono rimasti illesi ma si è reso necessario comunque un controllo in ospedale a Vallo della Lucania per via del fumo ingerito. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. L'abitazione, per il momento, è stata dichiarata inagibile.