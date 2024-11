Pretende soldi dai vicini per un passaggio su una strada comune: 35enne nei guai L'uomo dovrà rispondere di minacce e tentata estorsione

Il 16 novembre, a Vallo della Lucania, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di dimora nel comune di Vallo della Lucania. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale vallese su richiesta della Procura, ha riguardato un 35enne del posto, indagato per "per minacce e tentata estorsione" nei riguardi di coniugi del vicinato. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'indagato avrebbe minacciato i due e preteso denaro da questi per il loro transito su un passaggio stradale comune.