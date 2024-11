Fiamme in un appartamento a Salerno, evacuate alcune famiglie a Torrione La causa del rogo potrebbe essere stato un cortocircuito al frigorifero: paura ma nessun ferito

Fumo nero che all'improvviso si è sprigionato da un elettrodomestico (con ogni probabilità un frigorifero andato in cortocircuito), che hanno poi scatenato l'incendio.

Paura in serata al quartiere Torrione, nella centralissima via Grisignano.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco della sede centrale di Salerno e del distaccamento di Mercato San Severino.

I caschi rossi, oltre a mettere in sicurezza l'area, hanno evacuato in via precauzionale le famiglie residenti ai piani superiori, per le verifiche del caso.