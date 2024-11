Beve per sbaglio dell'acido da una bottiglietta: in rianimazione avvocato E' ricoverato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore l'avvocato dell'agro che ha avvertito un malore dopo aver ingerito per sbaglio dell'acido. Il legale si sarebbe sentito male dopo aver bevuto da una bottiglietta d'acqua la sostanza tossica. I sanitari del pronto soccorso, visto l'aggravarsi delle sue condizioni, hanno ritenuto necessario il ricovero in rianimazione. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.