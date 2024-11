Paura ad Eboli: bomba carta esplode nella notte al bar Ritz Indagano i carabinieri, potrebbe trattarsi di un atto intimidatorio

Una bomba carta è stata fatta esplodere ieri sera al bar Ritz di Eboli, in viale Amendola, poco dopo la mezzanotte. Ingenti i danni all'attività commerciale. La violenta deflagrazione ha scaraventato la saracinesca del locale a diversi metri di distanza, raggiungendo altri locali e il portone di un palazzo.

Tanta paura ma non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno cercando di rintracciare i responsabili. Non si esclude si possa trattare di un atto intimidatorio ai danni del bar.