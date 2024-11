Olevano sul Tusciano, incidente frontale: perde la vita un anziano, 3 feriti Indagini in corso da parte dei carabinieri

Ancora strade di sangue nel Salernitano. Questa mattina, tra Olevano sul Tusciano e Battipaglia sulla Sp 29, si è verificato un violentissimo scontro tra una Fiat 500 e una Lancia Ypsilon: ad avere la peggio è stato un sessantenne di Olevano sul Tusciano, deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. Il conducente dell'altra auto è stato elitrasportato in ospedale. Ferite anche altre due persone che si trovavano nelle due auto e che sono state trasportate in ambulanza negli ospedali di Salerno ed Eboli ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno estratto la vittima e l'altro ferito per affidarlo alle cure del 118. La strada è al momento chiusa. I carabinieri della compagnia di Battipaglia sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente che potrebbe essere stato causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia.