Allarme furti a Salerno, il prefetto: vigilanza dinamica con l'esercito Pattuglie di militari in diverse zone della città

Escalation di furti a Salerno, dopo l'allarme lanciato dai residenti il Prefetto Francesco Esposito ha illustrato il dispositivo di sicurezza messo a punto per fronteggiare la situazione in città e in provincia. Secondo il piano verranno impiegati diversi uomini dell’Esercito, assegnati all’operazione “Strade sicure”, monitoreranno i punti nevralgici con un servizio di vigilanza dinamica dedicata.