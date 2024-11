Ruba beni alimentari in un supermercato e ferisce con un coltello un dipendente Arrestata una donna a Cava de' Tirreni

Il 22 novembre scorso a Cava de' Tirreni i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una 44enne del posto, indagata per rapina. La donna si sarebbe impossessata di alcuni beni alimentari in un supermercato per poi ferire con un coltello un dipendente del locale.