Arrestato per atti persecutori nel giorno contro la violenza sulle donne Un 26enne nel mirino dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un 26enne del posto, che dovrà rispondere di maltrattamenti e atti persecutori.

Così come ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe in più occasioni minacciato e maltrattato la convivente: di qui la misura cautelare eseguita dai militari proprio nel giorno in cui si celebra la Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne.