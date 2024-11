Corbara, cede un pilastro: evacuate 13 famiglie da un palazzo a sei piani Accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti in un palazzo di sei piani, nel comune di Corbara. Gli accertamenti stanno riguardando un pilastro che potrebbe provocare problemi strutturali all'edificio. A scopo precauzionale sono state evacuate 13 famiglie, al fine di consentire di svolgere in completa sicurezza i sopralluoghi tecnici. Le verifiche sono iniziate nel primo pomeriggio e sono ancora in corso. Una quarantina di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e, dopo aver recuperato le proprie cose, dovranno trascorrere la notte fuori casa. Le persone evacuate saranno ospitate dai propri familiari. L'ordinanza sindacale prevederà la chiusura anche delle attività che si trovano nell'area sottostante il palazzo (5 negozi di cui 2 soltanto attivi) e limitazioni al traffico pesante. Ulteriori decisioni potranno essere prese soltanto dopo gli accertamenti che saranno effettuati da tecnici specializzati.