Giallo nella notte a Casa Manzo: esplosi due petardi, s’indaga Nello stesso quartiere vivono anche alcuni calciatori della Salernitana, al vaglio le telecamere

Gli agenti della Digos della Questura di Salerno indagano sull'esplosione di due petardi avvenuta nella notte a Casa Manzo, zona panoramica della città di Salerno. A far scattare l'allarme richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine è stato un residente, speventato dai boati. Da quanto si apprende uno dei due petardi sarebbe esploso sul balcone di un palazzo. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, due persone in sella ad uno scooter. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'accaduto e capire se si sia trattato di una bravata o di una intimidazione. In zona, tra l'altro, abitano anche alcuni calciatori della Salernitana ma, per il momento, le forze dell'ordine escluderebbero che possa esserci un collegamento. Le indagini, in ogni caso, proseguono ad ampio raggio per ricostruire l'accaduto, appurare il movente e identificare i responsabili. Al vaglio le immagini delle diverse telecamere di video sorveglianza presenti in zona che potrebbero fornire elementi utili ai fini investigativi.