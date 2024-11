Ceraso, beccato con 182 grammi di marijuana divisa in dosi: arrestato 49enne In azione i carabinieri

I carabinieri di Vallo della Lucania hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 49enne di Ceraso. L'uomo è stato trovato dai militari con 181 grammi di marijuana divisa in dosi, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Si trova agli arresti domiciliari.