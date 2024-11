Ecco in che condizioni viaggiavano i clandestini nel container al porto Nove persone in un cargo turco: tra loro anche una donna incinta

Un giaciglio allestito alla meno peggio, tra lenzuola e bottiglie di plastica, oltre all'occorrente per il viaggio. Un container di un cargo battente bandiera turca è stata la "casa" di nove clandestini, di nazionalità curda e siriana.

Tra loro anche una donna incinta ed una persona affetta da problemi cardiaci. Per cinque di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale, per ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute.

Digos e Squadra Mobile al lavoro per le indagini.