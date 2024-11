Tragedia sui binari tra Ascea e Pisciotta: 23enne perde la vita Inutili i tentativi del macchinista di arrestare la corsa, indagini in corso della Polfer

Tragedia nel Cilento dove un 23enne indiano ha perso la vita a causa di un investimento sulla linea ferroviaria, nel tratto compreso tra Ascea e Pisciotta. Nonostante i tentativi del macchinista di arrestare la marcia, l'impatto è stato inevitabile. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, si tratterebbe di un gesto volontario in quanto il giovane, al passaggio dell'Intercity Roma-Reggio Calabria, si sarebbe lanciato sui binari. Sono in corso accertamenti da parte della Polfer per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire gli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Inevitabili disagi anche alla circolazione ferroviaria: al momento risultano coinvolti i treni Alta Velovità Reggio-Calabria-Roma e Milano-Reggio Calabria e l'Intercity Roma-Reggio Calabria.