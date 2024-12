Salerno, lite sfocia nel sangue: accoltellata una donna È accaduto nella piazza di Fratte, indagano i carabinieri

Si sono vissuti istanti di terrore questa mattina in Piazza Galdi, nel quartiere di Fratte, a Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, un diverbio tra due donne cinquantenni è degenerato, sfociando le sangue. Una delle due è stata attinta da alcune coltellate. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale a Salerno dove si trova attualmente. Da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno.