Tragedia in Costiera Amalfitana: muore minorenne in un incidente Era a bordo di uno scooter, è successo a Conca dei Marini

Tragedia nella notte a Conca dei Marini: un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente stradale, era a bordo del suo scooter. A darne notizia il sito "Il Vescovado". Il giovanissimo, residente a Praiano, per cause ancora da accertare, è caduto con violenza sull'asfalto nei pressi di una galleria, riportando ferite fatali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Amalfi, inutili i soccorsi, il 15enne era già deceduto. Da una prima ricostruzione pare che abbia impattato contro una sporgenza laterale.

Con lui sembra ci fosse un amico a bordo di un altro scooter e che stessero tornando da un rifornimento di carburante. Il mezzo a due ruote è stato posto sotto sequestro. Sul corpo del ragazzino, che frequentava il liceo ad Amalfi, potrebbe essere eseguita l'autopsia.