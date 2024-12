Gianbattista muore a 15 anni in un incidente in scooter sull'Amalfitana Il dolore dei compagni di classe: "Continuerai a vivere nei nostri ricordi, nei corridoi di scuola"

Dolore in Costiera Amalfitana per la morte del 15enne di Praiano, Gianbattista Cavaliere, che ha perso la vita questa notte in un incidente nei pressi di Conca dei Marini, andando a sbattere contro una roccia. Inutili i soccorsi del 118. Il ragazzo frequentava il Marini Gioia di Amalfi che ha voluto lasciare un messaggio in suo ricordo.

"Ciao Gianbattista.

Oggi il nostro cuore si spezza nel dover dire addio non solo a uno studente, ma a un compagno, un amico, una parte insostituibile della nostra grande famiglia.

Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo in questo momento, ma sappiamo che continuerai a vivere nei nostri ricordi, nei corridoi che hai riempito con la tua presenza, nelle risate che abbiamo condiviso e nei momenti che porteremo sempre con noi.

Ci stringiamo con infinito affetto alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti e volerti bene. La nostra scuola non sarà più la stessa senza di te, ma il tuo ricordo sarà la forza che ci guiderà. Riposa in pace, Gianbattista. Sarai per sempre parte di noi.

Con amore,

Gli studenti, i docenti, la Presidenza e tutto il personale dell'istituto Marini Gioia"