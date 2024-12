Auto in fiamme sull'A30: nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio

Paura ieri pomeriggio lungo la corsia sue dell’autostrada A30 all’altezza dello svincolo di Mercato San Severino. Per causa ancora non chiare, l’automobile in transito ha preso fuoco e il conducente, dopo essere riuscito ad accostare, è uscito dall’abitacolo prima di essere raggiunto dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la squadra del Vigili del Fuoco di Mercato San Severino che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la vettura.