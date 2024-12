Battipaglia, trovato in possesso di 208 cartucce da caccia: arrestato Lo straniero non si è nemmeno fermato all'alt imposto su strada dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato C.M. Per detenzione illegale di armi da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, secondo la ricostruzione dei militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, non si è fermato all'alt dei carabinieri. Successivamente è stato individuato e trovato in possesso di 208 cartucce da caccia, artigianali, calibro 12, a palla singola. Il tutto era illegalmente detenuto.