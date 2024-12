Pontecagnano, violento schianto nella notte: tre persone finiscono in ospedale In corso accertamenti da parte dei carabinieri

Un violentissimo incidente si è verificato nella notte a Pontecagnano Faiano, in località Sant'Antonio. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada, impattando contro un muro. L'incidente si è verificato sulla strada Nazionale, all'altezza dell'incrocio con via Palinuro. Nell'auto viaggiavano quattro persone: il conducente, nonostante il forte impatto, è rimasto illeso mentre le altre tre persone sono state trasportate in ospedale in codice verde. Distrutta nella parte anteriore la vettura. Sul posto sono intervenuti anche i volontari del Vopi. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.