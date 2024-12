Dolore nel salernitano per la morte dell'operaio 51enne Angelo Montemurro Ha perso la vita mentre stava lavorando in un deposito nell'avellinese

Dolore nel salernitano per la morte di Angelo Montemurro, l'operaio edile 51enne che ieri è morto in un incidente sul lavoro in un deposito dell'avellinese. Fatali le ferite riportate in seguito ad una caduta da un’altezza di circa tre metri, inutili i soccorsi del 118. A lutto il Comune di Castiglione del Genovesi dove il 51enne viveva con la moglie e due figli.

Mentre sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità sul decesso sui social il cordoglio della comunità di Castiglione del Genovesi. "Il sindaco e l'amministrazione comunale partecipano al dolore della famiglia Montemurro, scossa dalla perdita dell'amato padre e marito Angelo, che la terra ti sia lieve. nessuno muore sulla terra finchè è vivo nel ricordo di chi resta".