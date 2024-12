Incidente in una fabbrica: ferito un poliziotto di Salerno E' successo a Soriano Calabro, la causa un ritorno di fiamma

Un operaio è rimasto gravemente ustionato ed un poliziotto, originario di Salerno, è rimasto ferito in un incidente avvenuto in una fabbrica a Soriano Calabro, nel vionese, nei pressi dello svincolo dell'Autostrada A2 Del Mediterraneo.

Nel sito produttivo, secondo quanto si è appreso, era in corso una attività da parte della Polizia per la distruzione di alcuni documenti cartacei dell'archivio della stessa Polizia, quando, per cause da accertare, c'è stato un ritorno di fiamma che ha investito un dipendente dell'azienda di 28 anni, residente nel vicino comune di Dasà, e un agente salernitano.