Fisciano, in casa con 11 chili di marijuana: arrestato Ai domiciliari un 45enne

Nella mattinata del 10 dicembre, a Fisciano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 45enne del luogo. I carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio, all'esito di perquisizione hanno rinvenuto nella disponibilità dell'indagato sostanza stupefacente del tipo marjuana per circa 11 chili, già suddivisa in 40 involucri, nonché una bilancia di precisione, materiale per li confezionamento e la somma in contanti di 1660 euro, verosimile provento dell'attività illecita.

L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.