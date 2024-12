Furto in un supermercato a Salerno: sfondata la saracinesca con un furgone In azione una banda di uomini incappucciati, ingenti i danni all'attività

Ancora un colpo messo a segno a Salerno, ai danni di un supermercato. Furto nella notte in via Wenner al punto vendita “Conviene XXL Extramarket”. Una banda di 4 o 5 uomini a volto coperto e incappucciati è entrata in azione intorno alle 6.

Con un furgone hanno sfondato la saracinesca e la vetrina dell’attività commerciale, in attesa dei complici a bordo di una vettura. Il bottino è di circa mille euro, ma sono ingenti i danni al market. Sul posto sono intervenuti una voltante della polizia e gli uomini della scientifica, sul caso indaga la squadra mobile. Al vaglio delle forze dell'ordine anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'attività.