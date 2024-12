Incidente sulla statale 268 nei pressi di Scafati chiuso un tratto per incidente Due le persone ferite nel sinistro

Sulla strada statale 268 “Del Vesuvio” è stato temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 29,200, a Scafati, in provincia di Salerno, a causa di un incidente. Due persone sono ferite. Le deviazioni avvengono in loco, a darne notizia l'Anas.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.