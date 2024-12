Morto schiacciato da un bobcat nel suo terreno: oggi i funerali del 41enne Lascia la moglie e la figlia, dolore a Battipaglia

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù in via Rosa Jemma, a Battipaglia i funerali di Francesco Siani, il 41enne che nella mattinata di ieri ha perso la vita schiacciato, per cause da chiarire, dal suo bobcat nel suo terreno ad Eboli. Forse un malfunzionamento del mezzo agricolo l'origine dell'incidente.

Dolore nella comunità di Battipaglia, il 41enne lascia la moglie Ornella e la figlia Valentina.