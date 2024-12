Cava, accusato di violenza sessuale su una paziente: in carcere ginecologo Le indagini sono state effettuate dai carabinieri

A Cava de' Tirreni, i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere, emessa, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un ginecologo (A.P. le sue iniziali), indagato per "violenza sessuale" in danno di una paziente. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.