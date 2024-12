Battipaglia, sfonda vetrina di un negozio e ruba un pc: arrestato 30enne Era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di O.H., 30enne ucraino residente a Battipaglia e gia noto per reati contro il patrimonio. Dovrò rispondere di furto aggravato. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver sfondato una vetrina di un esercizio commerciale, si sarebbe impossessato di un Pc portatile per poi darsi alla fuga.