Battipaglia, trovato in possesso di hashish e marijuana: nei guai 56enne Dopo l'arresto, disposto l'obbligo di dimora nel comune di Battipaglia.

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di C.A., 56enne battipagliese, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, secondo la ricostruzione effettuata, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish, 13 grammi di marijuana e materiale per il confezionamentro. L'uomo è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa della convalida e successivamente è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Battipaglia.