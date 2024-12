Salerno, due incidenti in tangenziale: traffico in tilt e tanta paura Viabilità bloccata in direzione centro, sul posto ambulanze e polizia stradale

Mattinata di traffico e disagi a Salerno per due incidenti avvenuti sulla tangenziale, in direzione Salerno centro. Il primo incidente si è verificato intorno alle 10 nei pressi dello svincolo di Pastena: per cause ancora ignote, un'auto si è ribaltata. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'altra vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale ed un'ambulanza del 118 che ha soccorso le due persone coinvolte. Al momento non si conoscono ancora le condizioni dei feriti.

L'incidente, che ha provocato lunghe code sulla corsia nord, ha generato anche un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi veicoli. La circolazione, al momento, è paralizzata e gli agenti della Polizia Stradale consigliano d'imboccare l'uscita di Mariconda per evitare di restare imbottigliati nel traffico. Anas, inoltre, ha disposto l'obbligo di uscita nei pressi dello svincolo di Pastena. Sul posto sono intervenuti soccorritori ed agenti che stanno provando a ripristinare quanto prima la situazione, provvedendo anche alla rimozione dei veicoli rimasti coinvolti nei due incidenti.

LA NOTA DI ANAS

A causa di un incidente occorso lungo la Tangenziale di Salerno è provvisoriamente chiuso un tratto – in direzione di Salerno – in corrispondenza del km 58,800. Il sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto due veicoli, provocando il ferimento di due persone. La circolazione è deviata allo svincolo di Pastena.