Truffa Superbonus, sequestrati 175mila euro ad un'impresa di costruzioni Contestate una serie di illegalità da parte di Procura e Guardia di finanza

Truffa Superbonus, la Guardia di finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo - finalizzato alla confisca - per 175mila euro, nei confronti di una società cilentana.

Attraverso l'analisi della documentazione acquisita al Comune committente, è emerso che la ditta esecutrice avrebbe comunicato il termine di quei lavori nonostante fossero ancora in una fase iniziale, come poi riscontrato nel corso di un sopralluogo da parte delle fiamme gialle.

Inoltre, i finanzieri vallesi hanno ricostruito il tracciamento dei crediti concessi constatando che il proprietario dell'immobile li aveva ceduti alla società che aveva provveduto poi a sua volta a cederli a un istituto finanziario. Per recuperare le somme indebitamente percepite, la Procura ha emesso il decreto di sequestro preventivo d'urgenza, successivamente convalidato dal Gip, che è stato eseguito sui conti correnti della societa' di costruzioni, e presso l'istituto finanziario che aveva rilevato i crediti, per impedirne l'utilizzo in compensazione.