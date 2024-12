Due incidenti stradali in poche ore sulle strade del Cilento Quattro le persone rimaste ferite e condotte in ospedale

Due incidenti, a poche ore di distanza, in Cilento. Questa mattina sulla provinciale di Iscalonga, ad Albanella, un furgone, per cause da accertare, ha perso il controllo finendo contro un'auto. Entrambi i conducenti hanno riportato contusioni e sono stati trasportati all'ospedale di Roccadaspide.

Nel pomeriggio sinistro sulla SS18, nei pressi di Capaccio Paestum. Coinvolti due veicoli, anche in questo caso due i feriti trasportati in ospedale.