Due gravi incidenti in autostrada a Pontecagnano: perde la vita un 25enne Alba di sangue sull'A2: nell'altro sinistro feriti un 19enne e un 35enne

Due gravi incidenti si sono verificati all'alba sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nel territorio di Pontecagnano Faiano. Il secono è costato la vita ad un 25enne originario della provincia di Salerno. Nell'impatto sono rimasti coinvolti due veicoli. Ferite in modo lieve le altre due persone che viaggiavano nell'altra auto. L'incidente è avvenuto al chilometro 22. Sono state predisposte le uscite obbligatorie tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino, in direzione sud. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

Poco prima, nella stessa carreggiata, si era verificato un altro grave incidente che ha coinvolto due una Lancia Delta e un'Audi A3. Nell'impatto sono rimasti feriti un 35enne ed un 19enne che sono stati soccorsi dai sanitari del Vopi e trasportati in ospedale. Più gravi le condizioni di uno dei due feriti. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale di Salerno.