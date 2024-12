Montecorvino Rovella in lacrime per Antonio, morto sull'A2 a 25 anni Il sindaco Chiola: vicini alla famiglia

Montecorvino Rovella piange la scomparsa di Antonio D'Arcangelo, il 25enne rimasto vittima di un incidente sull'autostrada A2. Il giovane viaggiava a bordo di una Smart che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe prima finita fuori strada e, poi, sarebbe stata colpita in pieno da una Bmw nella quale viaggiavano due persone, rimaste lievemente contuse. Il giovane è deceduto quasi sul colpo, rendendo vani i soccorsi. L'incidente è avvenuto al chilometro 22. Sotto choc la comunità di Montecorvino Rovella. Il sindaco Alessandro Chiola ha espresso incredulità per l'accaduto, manifestando vicinanza alla famiglia del giovane.

"La nostra comunità piange la prematura scomparsa di Antonio D’Arcangelo, nostro caro concittadino vittima di un tragico incidente stradale. In momenti come questo, le parole sembrano insufficienti per esprimere il dolore e il vuoto che una perdita così improvvisa lascia in tutti noi.

A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, desidero esprimere la più sentita vicinanza alle famiglie D’Arcangelo - Montella, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Che il calore della nostra comunità possa essere un sostegno in questo momento di dolore così profondo", il post scritto sui social.

Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Stradale.