Fiamme nella notte, a fuoco il deposito di stoccaggio di Salerno Pulita Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco: ingenti i danni, si indaga sulle cause

Fiamme nella notte al deposito di stoccaggio di Salerno Pulita: il rogo ha interessato la struttura nella zona industriale della città.

Sul deposito le squadre Vigili del Fuoco di Salerno, Mercato San Severino, Eboli, Giffoni, 2 autobotti e un carro aria per le bombole di ricambio. Ingenti i danni, visto anche il materiale contenuto all'interno: caschi rossi al lavoro da ore per mettere in sicurezza la zona, si lavora anche per risalire alle cause dell'incendio.