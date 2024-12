Incendio impianto di compostaggio, il sindaco: massima attenzione sulla vicenda "Attendiamo ovviamente le verifiche tecniche per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha commentato in una nota l'incendo all'impianto di compostaggio.

"Seguiamo con grande attenzione l’evoluzione della situazione relativa all’incendio nell’impianto di compostaggio. Attendiamo ovviamente le verifiche tecniche per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto e per una stima precisa dei danni. Siamo al lavoro, d’intesa con Salerno Pulita, per garantire il regolare servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale in giornate molto intense per la produzione di rifiuti organici. Siamo altresì pronti a pianificare tutte le attività necessarie per la bonifica, la riparazione dei danni ed il ripristino della piena funzionalità dell’intero impianto. Nel frattempo abbiamo allertato l'ARPAC CAMPANIA che sta già svolgendo le verifiche ambientali. A breve sarà emanata un'ordinanza per garantire la sicurezza delle persone che vivono e lavorano nei pressi dell'impianto" ha concluso il primo cittadino.