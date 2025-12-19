Cosenza-Cavese, le probabili formazioni: Prosperi si affida a Fella La carica di Prosperi: "Ci davano per morti ma bilancio è positivo: vogliamo giocarcela"

Ultima dell’anno. La Cavese fa visita al Cosenza (fischio d’inizio alle ore 20:30) con il desiderio di mettere ulteriore fieno in cascina e chiudere col sorriso una prima parte di stagione vissuta sull’altalena delle emozioni ma anche delle preoccupazioni, soprattutto nelle prime tappe di un campionato difficilissimo. Al San Vito-Marulla, gli uomini di Fabio Prosperi devono fare i conti con defezioni importanti, come l’assenza di Luciani in difesa per squalifica e l’assenza di centrocampisti al di là del solito Awua. Il tecnico spinge per il 3-4-2-1 con la chance per Orlando e Fella alle spalle di Sorrentino.

“Non penseremo solo a difenderci”

L’avversario è di quelli durissimi. Prosperi ci arriva col fiatone in termini di scelte ma non rinuncia al suo approccio sbarazzino: "Abbiamo qualche piccolo acciacco che mi dà qualche pensiero. A prescindere da modulo e interpreti, dovremo essere bravi e presenti quando ci sarà da difenderci ma pure quando avremo la possibilità di mettere in difficoltà l’avversario. Quando ti devi salvare sono questi gli ingredienti”. Poi un bilancio sulla prima parte di stagione: “Non può che essere positivo, anche ripensando a come siamo partiti. Avevamo l’obiettivo di arrivare a fine girone d’andata con la possibilità di giocarci la salvezza nella seconda parte della stagione, nonostante qualcuno ci desse per morti già all’inizio del campionato. Siamo lì, siamo stati bravi a superare i momenti difficili e a conquistarci momenti positivi. Va però sicuramente migliorato qualcosina per raggiungere l’obiettivo finale”.

COSENZA-CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Cosenza (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Beretta. Allenatore: Buscè.

Cavese (3-4-2-1): Boffelli; Piana, Cionek, Nunziata; Amerighi, Diarrassouba, Awua, Macchi; Fella, Orlando; Sorrentino. Allenatore: Prosperi.