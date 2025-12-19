Salernitana, Faggiano spinge per Lescano. E spunta un ‘ex’ La punta è il grande obiettivo del ds che ha come priorità in entrata però difesa e centrocampo

Le prestazioni di Franco Ferrari sono l’appiglio al quale aggrapparsi. Dopo la prova di Picerno, con tanto di gol del momentaneo 1-1, il Loco sarà il perno dell’attacco anche per l’ultima sfida dell’anno con il Foggia. Per l’Epifania invece servirà capire quali saranno le condizioni di Roberto Inglese. La Salernitana lo aspetterà, ci ha pensato già il direttore sportivo Daniele Faggiano a blindarlo. Le sirene del Brescia, che cerca con insistenza un centravanti, sono timide ma presenti. Il club però non rinuncerebbe per nessun motivo al suo capitano.

Forcing per Lescano

La volontà però di inserire nuovi gol nel motore della Bersagliera per dare l’assalto convinto alla serie B nel girone di ritorno è forte. Daniele Faggiano non ha mai nascosto il suo amore calcistico per Facundo Lescano. Lo ha scoperto lui, portato in Italia, poi ci ha pensato il sudamericano a suon di gol a brillare. L’Avellino apre le porte all’addio dopo una prima parte di stagione complicata. L’italo-argentino è scivolato indietro nelle gerarchie di Biancolino e spinge per cambiare aria. Come riporta ‘Il Mattino’ il procuratore del calciatore ha incontrato Faggiano in città. La volontà di chiudere la trattativa c’è ma serve fissare le cifre e modalità dell’affare.

Occhi in mediana

Anche perché la Salernitana considera l’attacco non una priorità per il mercato. Si proverà a stringere subito per un difensore e per un centrocampista. Per il reparto arretrato il favorito è Tosto ma non sarebbe l’unico rinforzo. In mezzo al campo gli occhi sono proiettati in casa Pescara. Faggiano apprezza molto Meazzi, mezzala d’inserimento. Meno minutaggio per Squizzato, calciatore di qualità con conformazione tattica da regista. La Juve Stabia avrebbe proposto Zuccon, fuori dalle rotazioni di Abate. Sarebbe un ritorno. Il club granata ragiona.