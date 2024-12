Battipaglia: arrestato spacciatore 35enne dalla polizia L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, era stato fermato per un controllo

Il 27 dicembre scorso gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato Z. I., 35enne, irregolare sul territorio nazionale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l'uomo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 83 pezzi di hashish e vari frammenti del peso complessivo di circa 50 grammi e un coltello a serramanico. Trovata nella disponibilità dell'uomo anche una somma di denaro poi sequestrata.