Salerno: ladri in azione a Casa Manzo con i proprietari nelle abitazioni Paura nei rioni collinari

Ancora emergenza furti a Salerno, ladri in azione all’alba di Santo Stefano, nel mirino, come riporta il quotidiano “La Città”due abitazioni di via Panoramica, a Casa Manzo.

In due appartamenti si sarebbero addentrati due malviventi, uno al piano terra e un altro al primo piano, mentre i proprietari stavano dormendo all’interno. Magro il bottino, i ladri sono poi scappati, tanta la paura tra i residenti della zona che sono organizzati da mesi in gruppi, presidiando anche autonomamente la zona, diversi i colpi tentati e messi a segno in questi ultimi mesi.