Vallo della Lucania, escursionista 62enne si accascia: soccorso dal Cnsas E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Salerno

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato allertato nel primo pomeriggio di oggi dalla centrale 118 di Vallo della Lucania per un escursionista colto da malore. L’uomo, 62enne originario di Potenza, stava percorrendo il sentiero che dal santuario di Pietrasanta scende alla spiaggia del Marcellino in compagnia di amici quando ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato a terra. I compagni hanno avvisato il 118 che ha allertato il CNSAS e l’elisoccorso 118. Quest’ultimo, partito dalla base di Salerno, si è portato immediatamente sul posto, sbarcando al verricello il tecnico del CNSAS, infermiere e medico che hanno stabilizzato l’uomo e quindi imbarellato. Il paziente è stato recuperato poi sempre tramite verricello a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.