Paura nel Cilento: intera famiglia finisce in ospedale per un’intossicazione Potrebbe essere stato causato da un guasto all'impianto dì riscaldamento

Un'intera famiglia originaria del Napoletano è finita in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio. L'incidente, probabilmente causato da un malfunzionamento dell'impianto dì riscaldamento, è avvenuto in un appartamento di Policastro, nel comune di Santa Marina e ha coinvolto cinque persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provveduto al trasferimento urgente dei componenti della famiglia all'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire le cause che hanno provocato l'intossicazione: non è da escludere che il tutto possa essere scaturito da un guasto all'impianto di riscaldamento.