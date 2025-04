Salernitana-Sudtirol, le probabili formazioni: tentazione Corazza nel tridente Debutto infuocato per Marino sulla panchina granata: due novità rispetto al derby con la Juve Stabia

“Giocare propositivi per prenderci la vittoria”. Il debutto di Pasquale Marino sulla panchina della Salernitana per la sfida con il Sudtirol (fischio d’inizio alle ore 15:00) è all’insegna del 4-3-3. Dinanzi a Danilo Iervolino e ad una cornice da oltre 11mila spettatori, il quarto tecnico stagionale granata riparte da una squadra più offensiva nell’atteggiamento per provare a non fallire la prima di sei finali per l’obiettivo salvezza.

“Partita determinante per il nostro percorso”. Niente giri di parole, la classifica mette la Salernitana spalle al muro e urla a gran voce un sussulto per restare incollata al treno salvezza. La prima Bersagliera di Marino non avrà grandi modifiche nell’undici iniziale ma la curiosità è per l’approccio che la squadra sceglierà al fischio d’inizio. Davanti a Christensen, la linea a quattro è composta da Ghiglione, Ferrari, Ruggeri e Lochoshvili. In mezzo al campo si rivedrà Amatucci, con Soriano e Zuccon confermati come mezzali. Davanti invece la novità è la posizione più offensiva di Corazza, con Verde e Cerri a completare il tridente.

Le sorprese arrivano dall’elenco dei convocati: restano ancora una volta fuori Simy, Wlodarczyk e Braaf oltre a Jaroszynski. “In questo momento devo affidarmi da chi ha uno storico con minutaggio”, le parole di Marino. Rientrano Gentile e Reine-Adelaide.

SALERNITANA-SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3): Christensen; Ghiglione, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Zuccon, Amatucci, Soriano; Verde, Cerri, Corazza.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Kofler, Pyyhtia, Praszelik, Barreca; Rover, Odogwu.